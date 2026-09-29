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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, Kaymakam Ekinci'yi ziyaret etti

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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, Kaymakam Ekinci'yi ziyaret etti
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Kaymakam Murat Ekinci'yi ziyaret etti. Görüşmede ilçedeki okulların eğitim ve öğretim faaliyetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Kaymakam Murat Ekinci'yi ziyaret etti.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen görüşmede, ilçedeki okullarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: AA
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