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Rize Çayeli'de çay fabrikası deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Rize Çayeli'de çay fabrikası deposundaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Abdullahhoca köyündeki çay fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fabrika sahibi Resul Okumuş, yangında kimsenin zarar görmediğini ve depoda hasar meydana geldiğini belirtti.

Rize'nin Çayeli ilçesindeki bir çay fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Abdullahhoca köyündeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrika sahibi Resul Okumuş, yangında kimsenin zarar görmediğini ve depoda hasar meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: AA
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