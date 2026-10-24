Afyonkarahisar Çay'da devrilen traktörün sürücüsü hastanede kurtarılamadı

Afyonkarahisar Çay'da devrilen traktörün sürücüsü hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde İnli köyü Karaçörezi mevkisinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Tuğrul Akkaya idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, İnli köyü Karaçörezi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Akkaya, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA