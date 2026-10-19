Çınarcık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Çınarcık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı; ardından muhtarlar ve katılımcılar Çınaraltı Aile Çay Bahçesi'nde bir araya geldi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kırıcı, ilçe kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Hasanbaba Mahalle Muhtarı Ünsal Coşgun ile Ortaburun Köyü Muhtarı Fırat Tanrıkulu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenk sunumunun ardından Şenköy Köyü Muhtarı Ersin Parlak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Tören sonrası muhtarlar ve katılımcılar, Çınaraltı Aile Çay Bahçesinde bir araya geldi.