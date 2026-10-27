Düzce'de boş araziye evsel atık döken kişiye para cezası kesildi

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Düzce'de boş araziye evsel atık dökerek çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiye para cezası kesildi.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte "Temiz Şehir Düzce" mottosuyla çevre kirliliğine karşı mücadele sürdürülüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çöp döküldüğüne ilişkin şikayetlerin geldiği Çay Mahallesi'nde çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bölgeye güvenlik kameraları yerleştirdi.

Kesintisiz kayıt yapan kameralar sayesinde boş araziye evsel atık döktüğü tespit edilen 1 kişiye, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince para cezası uygulandı.

Kaynaşlı'da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Voleybol Turnuvası" düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kaynaşlı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Turnuvada öğrenciler hem kıyasıya mücadele etti hem de Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşadı.

Turnuvada Osmangazi Ortaokulu birinci, Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu ikinci, Üçköprü Ortaokulu üçüncü, Cumhuriyet Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Kaynak: AA