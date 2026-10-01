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Çanakkale'de Dünya Yaşlılar Günü 81 ilde eş zamanlı yürüyüşle kutlandı

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Çanakkale'de Dünya Yaşlılar Günü 81 ilde eş zamanlı yürüyüşle kutlandı
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1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, Çanakkale'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüşle kutlandı. Golf Çay Bahçesi'nden Truva Atı önüne kadar süren yürüyüşe Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran katıldı; etkinlik kapsamında Şahin çifti evinde ziyaret edildi.

Çanakkale'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü düzenlenen yürüyüşle kutlandı.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, yaşlı bireylerin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek, aktif ve sağlıklı yaşlanma konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen yürüyüş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Golf Çay Bahçesi'nden başlayarak Truva Atı önünde sona erdi.

Yürüyüş ardından Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt ile birlikte 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Şükrü Şahin ve eşi Ayşe Şahin'i evlerinde ziyaret etti. Vali Yardımcısı, Şahin çiftiyle sohbet ederek Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı; kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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