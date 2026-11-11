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Rize Çayeli'nde dereye yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti

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Rize Çayeli'nde dereye yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti
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Rize Çayeli'ne bağlı Yıldızeli köyünde akşam saatlerinde kontrolden çıkan kamyonet, çay bahçesinden taklalar atarak dereye yuvarlandı. Kamyonette bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70) hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetteki İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70), hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldızeli köyünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp çay bahçesinden taklalar atarak dereye yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, ters dönen araçtaki İdris Kalyoncu, Abdurrahman Kalyoncu ve Fikri Lurci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, bulunduğu yerden alınarak hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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