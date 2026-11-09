Afyonkarahisar Sandıklı'da boş arazide çok sayıda lastik yandı, itfaiye söndürdü

Afyonkarahisar Sandıklı'da boş arazide çok sayıda lastik yandı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Çay Mahallesi kırsalındaki boş arazide çok sayıda lastik bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yanan lastikler nedeniyle gökyüzünü siyah duman kaplarken, vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
Boş arazide lastikler yandı, gökyüzünü duman kapladı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde boş arazide yakılan çok sayıda lastik nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çay Mahallesi kırsalında kullanılmayan lastikler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Lastiklerin yanmasıyla gökyüzünü siyah duman kaplarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerince yangın söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı