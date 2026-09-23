Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşıları yapıldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşıları yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sonbahar aşılama kampanyası kapsamında Deresinek ve Eber köylerindeki büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşıları yapıldı. Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ilçe genelinde süreceği bildirildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde sonbahar aşılama kampanyası çerçevesinde büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşıları yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Deresinek ve Eber köylerinde bulunan büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması gerçekleştirildi.
Bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaların ilçe genelinde devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı