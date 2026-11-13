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Çay Kaymakamı Türker, veda ziyaretine gelen Miroğlu’nu makamında ağırladı

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Çay Kaymakamı Türker, veda ziyaretine gelen Miroğlu’nu makamında ağırladı
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Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, tayini çıkan veya görev değişikliği nedeniyle Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu’nu veda ziyaretinde makamında ağırladı. Görüşmede iki ilçe arasındaki çalışmalar ele alındı; Türker, meslektaşına teşekkür edip kursunda başarı diledi.

Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, tayini çıkan veya görev değişikliği dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Sinanpaşa Kaymakamı Bünyamin Miroğlu'nu makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette, iki ilçe arasında yürütülen çalışmalar ve iş birliği konuları ele alınırken, samimi bir sohbet ortamı oluştu. Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, nazik ziyareti ve yürüttüğü başarılı çalışmalar dolayısıyla meslektaşına teşekkür etti. Türker, önümüzdeki süreçte katılacağı kaymakamlık kursunda da Bünyamin Miroğlu'na başarı dileklerini iletti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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