Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuvvetli sağanak ev ve iş yerlerini su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Bülent Ecevit Bulvarı ve Çay İçi Caddesi dereye döndü. Altınkum, İkizçay, Zeytinli, Altınoluk ve Güre mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri ilçe genelinde çalışma yürütüyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Bülent Ecevit Bulvarı ve Çay İçi Caddesi adeta dereye döndü.
İlçeye bağlı Altınkum, İkizçay, Zeytinli, Altınoluk ve Güre mahallelerinde yol seviyesinin altında kalan ev ve iş yerlerini su bastı.
Edremit'in Cennetayağı Mahallesi Öğretmenevi Kavşağı ve yürüyüş yolunun bulunduğu yan yollarda biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.
Belediye ekipleri, ilçe genelinde su baskınlarını önlemek için çalışmalar yürütüyor.
Kaynak: AA