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Türkiye birincisi Milas BİLSEM robot takımı Muğla Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti

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Türkiye birincisi Milas BİLSEM robot takımı Muğla Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti
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Milas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Mylasa Roboteam takımı, TEKNOFEST 2026 Robolig Yarışmaları Ortaokul Kategorisi'nde "ArenX" robotuyla Türkiye birincisi oldu. Takım, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı ziyaret ederek hediyelerle ödüllendirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST 2026 Robolig Yarışmaları Ortaokul Kategorisi'nde "ArenX" adlı robotlarıyla Türkiye birincisi olan Milas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Mylasa Roboteam takımı, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı ziyaret etti.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Robolig Yarışmaları'nda elde ettikleri Türkiye birinciliğiyle Muğla'ya büyük gurur yaşatan Milas BİLSEM Mylasa Roboteam takımı, başarılarının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ağırlandı.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yarışmanın ortaokul kategorisinde "ArenX" adlı robotlarıyla birincilik elde eden takım üyeleri Elif Mina Türkmen, Ada Su Akçın ve Hilal Kotan, danışman öğretmenleri İlhan Özdemir ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı ziyaret etti.

Şampiyon öğrencilere hediye

Ziyarette öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, elde edilen başarının Muğla adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Çay, öğrencileri hediyelerle ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilerin teknoloji ve robotik alanındaki çalışmalarının önemine dikkat çekilen ziyarette, başarıda emeği bulunan danışman öğretmen İlhan Özdemir'in katkıları da takdir edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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