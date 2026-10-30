Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yoğun sis kartpostallık manzara oluşturdu

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Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sisin oluşturduğu doğal güzellikler, havadan dron kamerasına yansıdı.

Son günlerde mevsim geçişleriyle birlikte sabah saatlerinde etkisini artran sis, Çay ilçesinde adeta görsel bir şölen sundu. Çay dağları, Çay Barajı ve bölgenin önemli su kaynaklarından biri olan Eber Gölü, sis bulutlarının arasında kaybolurken ortaya eşsiz manzaralar çıktı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin dron ile kaydettiği görüntülerde, doğanın sessizliği ve sisin dağlar ve su yüzeyi üzerindeki dansı gözler önüne serildi. Gökyüzünden çekilen karelerde kartpostalları aratmayan manzaralar oluşurken, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekecek görüntüler elde edildi. Sis tabakası, ilerleyen saatlerde güneşin kendini göstermesiyle birlikte yavaş yavaş dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı