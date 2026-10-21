Afyonkarahisar Çay'da okullara İl Özel İdare bütçesiyle spor malzemesi dağıtıldı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki okullara spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, spor salonunda düzenlenen törende, "İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından ilçemize ayrılan bütçeyle alınan spor malzemelerini ilçemizdeki okullarımıza teslim ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli spor malzemeleriyle spor yapmalarını amaçlıyoruz. Bizim amacımız, topluma yararlı bireyler yetiştirmek, çocuklarımızı geliştirmek ve gelişmelerine yardımcı olmak." ifadesini kullandı.

Törene, Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, Yüntaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Akkent ve ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA