Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar Çay'da okullara İl Özel İdare bütçesiyle spor malzemesi dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki okullara, İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından ilçeye ayrılan bütçeyle alınan spor malzemeleri dağıtıldı. Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, amaçlarının çocukların kaliteli malzemelerle spor yapması ve gelişmelerine yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki okullara spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, spor salonunda düzenlenen törende, "İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından ilçemize ayrılan bütçeyle alınan spor malzemelerini ilçemizdeki okullarımıza teslim ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli spor malzemeleriyle spor yapmalarını amaçlıyoruz. Bizim amacımız, topluma yararlı bireyler yetiştirmek, çocuklarımızı geliştirmek ve gelişmelerine yardımcı olmak." ifadesini kullandı.

Törene, Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, Yüntaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Akkent ve ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Trump'ın hedefindeki Müslüman vekilden şaşırtan çağrı! Destekçilerinden para istedi

Müslüman vekil takipçilerinden para istedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı

Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı

Sevgilisiyle yürürken böyle alıp götürdüler
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti

Batman'da 'Köpekler saldırmıyor' diyerek video çeken koşucu, o sırada iki köpeğin saldırısına uğradı

Köpekler saldırmıyor diye video çekiyordu! Cevap anında geldi
Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı

Akılalmaz oyun! Seçim meydanını sallayan güzelin sırrı şaşırttı