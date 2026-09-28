Haberler

Erbaa'da balık avına giden Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erbaa'da balık avına giden Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce evinden ayrılan Abdullah Erdoğar'ın cansız bedeni Kelkit Çayı'nda bulundu. Balık avlamak için gittiği çay kenarında bulunan eşyalarından yaklaşık 500 metre uzaklıkta sudan çıkarılan Erdoğar'ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

KELKİT ÇAYINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayınca arama çalışmaları başlatılan Abdullah Erdoğar'ın Kelkit Çayında cansız bedeni bulundu. Balık avlamak için gittiği çay kenarında bulunan eşyalarından yaklaşık 500 metre uzaklıkta sudan çıkarılan Erdoğar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Erdoğar'ın vücudunda ilk belirlemelere göre herhangi bir kesici ya da delici alet yaralanmasına rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 78 sitede yayınlandı.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrlanda, İsrail'i parçaladı! 12 dakikada içlerinden geçtiler

Dün gece İsrail'i resmen parçaladılar!

Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı

Görüntüdeki ismi tanımayan yok! Parayı su gibi harcadı
Damadı teslim oldu, Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

İstanbul'da sağanak yağış felaketi getiriyordu! Toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'daki sağanak 25 kişiyi evinden etti
Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş

Bu da mı tesadüf? Fon krizi Kurtlar Vadisi'nde bakın nasıl işlenmiş

Saros'ta ağları toplayan balıkçılar orkinos sandı! Tekneden 65 kiloluk köpek balığı çıktı

Ağır gelince orkinos sandılar! Tekneye alınca şoke oldular
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül

İşte masadaki formül! Fon mağdurları paralarını bu şekilde alacak