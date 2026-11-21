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Muğla'da unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması amacıyla 2027 yılında açılması planlanan kurs programları değerlendirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kapsamında düzenlenen toplantıda, 2027 yılında açılması planlanan "Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Sanatlar" konulu kurs programları ele alındı. Toplantıda, geleneksel el sanatlarının korunması, unutulmaya yüz tutmuş sanatsal değerlerin yeniden canlandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Kurs programlarıyla Muğla'nın kültürel mirasının korunması, geleneksel sanatlara yönelik farkındalığın artırılması ve bu alanlarda yeni kursiyerlerin yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı