Mersin Akdeniz'de temizlik tesisinde çıkan yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı

Mersin Akdeniz'de temizlik tesisinde çıkan yangın 2,5 saatte kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz'de Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde saat 10.30'da çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde saat 10.30'da çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı