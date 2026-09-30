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Mersin Akdeniz'de temizlik tesisinde çıkan yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı

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Mersin Akdeniz'de temizlik tesisinde çıkan yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı
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Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz'de Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde saat 10.30'da çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde saat 10.30'da çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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