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Çay Kaymakamı Türker, Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi

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Çay Kaymakamı Türker, Halk Günü'nde vatandaşların sorunlarını dinledi
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Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Halk Günü kapsamında köy ve mahallelerden gelen vatandaşları makamında ağırladı. Türker, dilek ve şikayetleri dinleyip ilgili kurum müdürlerine talimat verdi; vatandaşlar sorunlarını doğrudan ilettiği için teşekkür etti.

Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Halk Günü" buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Çay Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen kabulde Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, ilçeye bağlı köy ve mahallelerde ikamet eden vatandaşları ağırladı. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini tek tek dinleyip not alan Türker, iletilen konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Kaymakam Türker, "Halk Günü münasebetiyle köylerimizde ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini dinledik. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda ve hukuk çerçevesinde karşılamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kabulden duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe sakinleri ise sorun ve taleplerini doğrudan iletme imkanı sunduğu için Kaymakam Türker'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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