Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 yenip 25 puanla zirveye tek başına oturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 yenip 25 puanla zirveye tek başına oturdu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 10. haftada sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Elazığspor, Aliağa FAŞ ile Muşspor'un berabere kalmasıyla 25 puanla tek başına lider oldu. Bordo-beyazlı ekip, 11. haftada deplasmanda Efor Çay Erbaaspor'a konuk olacak.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 10. Hafta maçları sonunda sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Elazığspor, liderliğini sürdürdü.

Seza Çimento Elazığspor, geçtiğimiz hafta averajla oturduğu liderlik koltuğuna 10. hafta itibariyle tek başına sahip oldu. Aliağa FAŞ ile Muşspor'un berabere kaldığı maç sonrası bordo-beyazlı ekip, beyaz grupta 25 puanla tek başına zirve koltuğuna oturdu.

Öte yandan Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 11. haftasında deplasmanda Efor Çay Erbaaspor ile karşılaşacak olan Elazığspor'da bu maçın hazırlıklarına ara verilmeden başlanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten

Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti

5 gollü maça damga vuran an! Dikkatli olanlar fark etti

Fatma Betül Sayan Kaya’nın yerine geldi! Terzioğlu’ndan fon sorusuna 'abdest' yanıtı27

Fatma Betül’ün yerine gelen isimden fon sorusuna "abdest" yanıtı
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

Osimhen için olay iddia! Federasyon rahatsız

Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi

"Uçak indi" denildi, Fenerbahçe'den jet yalanlama geldi
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente

Erdoğan bu mesajı ilk kez verdi: Festina lente
Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın
Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı

Derbi sonrası "Mutsuzum" diyerek patladı