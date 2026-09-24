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Sinop Boyabat'ta 3 katlı ahşap ev yandı, yaralanan olmadı, ev kullanılamaz hale geldi

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Sinop Boyabat'ta 3 katlı ahşap ev yandı, yaralanan olmadı, ev kullanılamaz hale geldi
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Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi Çay Sokak'ta sabah saatlerinde 3 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı ahşap bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi Çay Sokak'ta sabah saatlerinde 3 katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer evlere sıçraması önlendi. Yangında yaralanan olmazken, 3 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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