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Çay Kaymakamı Türker, Halk Günü'nde iletilen sorunları dinleyip müdürlere talimat verdi

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Çay Kaymakamı Türker, Halk Günü'nde iletilen sorunları dinleyip müdürlere talimat verdi
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Kasım ayı Halk Günü toplantısı Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında yapıldı. Mahalle muhtarları ve köylerden gelen vatandaşların taleplerini dinleyen Türker, çözüm için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen Kasım ayı 'Halk Günü' toplantısında vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini doğrudan iletebilmesi amacıyla düzenlenen Kasım ayı 'Halk Günü' toplantısı, Kaymakam Hasan Hüsnü Türker başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, ilçe merkezindeki mahalle muhtarları ile köylerden gelen vatandaşlar ağırlandı. Vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Kaymakam Türker, iletilen konuların çözümü için ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

"Talep ve ihtiyaçları hukuk çerçevesinde karşılamaya çalışacağız"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Kasım ayında 'halk günü' münasebetiyle köylerde ve mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın dilek ve şikayetlerini dinledik. Hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda ve hukuk çerçevesinde karşılamaya çalışacağız" dedi.

Toplantıya katılan vatandaşlar ise sorunlarını doğrudan Kaymakam Türker'e iletme imkanı buldukları için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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