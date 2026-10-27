Çay İlçe Tarım ve Orman personeli kabak çekirdeği ve elma üreticilerini ziyaret etti

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ve elma üreticilerine yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, üreticilerle bir araya gelinerek üretim süreçleri, yetiştiricilik uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Bitkisel üretimde verim ve kalitenin artırılması, üreticilerin sorunlarının yerinde değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı