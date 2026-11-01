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Bingöl'de iki otomobilin çarptığı yayalardan 17 yaşındaki genç öldü, 1 yaya yaralandı

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Bingöl-Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi Çay Mahallesi mevkinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya iki otomobil çarptı. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yayalardan biri kurtarılamadı, diğerinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bingöl'de iki otomobilin çarptığı 2 yayadan biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

M.D. yönetimindeki 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl- Erzurum kara yolunun Ilıcalar beldesi Çay Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.N.B. (17) ve A.O.A'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalara, aynı yönde ilerleyen B.A. yönetimindeki 12 AAH 670 plakalı otomobil de çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.N.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.O.A'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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