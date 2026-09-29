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Afyonkarahisar Çay'da ithal damızlık büyükbaşlara sağlık kontrolü ve kan alımı yapıldı

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Afyonkarahisar Çay'da ithal damızlık büyükbaşlara sağlık kontrolü ve kan alımı yapıldı
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Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, ilçeye getirilen ithal damızlık büyükbaşların sağlık kontrollerini yaptı. Hayvanlarda tespit ve kan alma işlemi yapılırken, çalışmanın hayvan sağlığını korumak ve hareketleri kontrol altında tutmak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanların sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, hayvan sağlığının korunması, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve damızlık hayvanların sağlık durumlarının takip edilmesi amacıyla Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında ilçeye getirilen ithal damızlık büyükbaş hayvanlarda tespit ve kan alma işlemleri de gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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