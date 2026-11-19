Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre balık tuttuğu sırada Kocabaş Çayına düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Biga ilçesinde meydana geldi. İddaya göre Kocabaş Çayına balık tutmak için giden Abdul Vahid (14) henüz belirlenmeyen bir nedenle çaya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Kocabaş Çayında ve çevresinde kaybolan Abdul Vahid'i arama çalışması başlattı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı