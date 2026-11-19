Çanakkale Biga'da iddiaya göre çayda kaybolan 14 yaşındaki çocuk aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre balık tuttuğu sırada Kocabaş Çayı'na düşerek kayboldu. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çay ve çevresinde çocuğu arıyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde iddiaya göre balık tuttuğu sırada Kocabaş Çayına düşerek kaybolan 14 yaşındaki çocuk için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Biga ilçesinde meydana geldi. İddaya göre Kocabaş Çayına balık tutmak için giden Abdul Vahid (14) henüz belirlenmeyen bir nedenle çaya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Kocabaş Çayında ve çevresinde kaybolan Abdul Vahid'i arama çalışması başlattı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.