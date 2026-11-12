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Afyonkarahisar Çay'da ithal damızlık hayvanlara hastalık kontrolü yapıldı

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Afyonkarahisar Çay'da ithal damızlık hayvanlara hastalık kontrolü yapıldı
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Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine ithal damızlık getirilen hayvanlarda hastalık kontrolü ve testler yaptı. Kontrollerin, hayvanların hastalıklardan ari olup olmadığını belirlemek ve bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine ithal damızlık olarak getirilen hayvanlara yönelik hastalık kontrolleri ve test uygulamaları gerçekleştirildi.

Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, ithal damızlık hayvanların hastalıklardan ari olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik testler yapıldı.

Hayvan hastalıklarının erken tespit edilmesi ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen kontrollerin, yetiştiricilerin emeklerinin ve hayvan varlığının korunması için sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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