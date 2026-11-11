Çay Kaymakamı Türker, kaymakam adayı Arıkan ile fikir alışverişinde bulundu

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Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, 115. Dönem Afyonkarahisar Kaymakam Adayı Buğra Burak Arıkan'ı makamında ağırladı.

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, kaymakamlık mesleğine yeni adım atan meslektaşını tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, iki meslektaş arasında kaymakamlık mesleğinin incelikleri ve sahadaki tecrübeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Türker, nazik ziyareti nedeniyle Kaymakam Adayı Arıkan'a teşekkür ederken, Arıkan da misafirperverliğinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı