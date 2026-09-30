Haberler

Mersin Akdeniz'de temizlik malzemesi tesisinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Akdeniz'de temizlik malzemesi tesisinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tazyikli ve köpüklü sularla müdahale ederken yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba sürüyor.

MERSİN'de temizlik malzemesi üretim tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tazyikli ve köpüklü sularla alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
Raphinha Galatasaray maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte yanıtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 54 yıllık dev markası konkordato ilan etti
İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler

Dünyayı tedirgin eden tehdit: Bir dahaki sefere öldürüleceksiniz
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun, ağlatıp da güldüren daha olmadı bu dünyada

Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi

Eşi benzeri görülmemiş olay! Herkesin ağzı açık kaldı
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Çekicide kumandalı düzenek yakalandı! Takografı kandıran sürücü ve araç sahibine 555 bin TL ceza

Kumandayla takografı kandırıyordu! Faturası 555 bin lira oldu