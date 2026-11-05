Sinop Boyabat'ta eski ahşap evde çıkan yangın çevreye yayılmadan söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan ev yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, Gökdere Mahallesi Çay Sokak'ta bir kişinin yaşadığı öğrenilen eski ahşap evde çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, çevreye ve evin diğer bölümlerine yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde kimsenin bulunmadığı öğrenilen yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı