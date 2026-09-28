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Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'daki Eber Gölü için yürütülen çalışmalara destek verdi

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Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'daki Eber Gölü için yürütülen çalışmalara destek verdi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yok olma tehlikesindeki Eber Gölü'ne destek için Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine ziyaret düzenledi. Erbakan, Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı ve gönüllüleriyle görüşüp gölün durumu ve çözüm önerileri hakkında bilgi aldı.

(AFYONKARAHİSAR) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Eber Gölü için yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla bölgeyi ziyaret etti.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Eber köyüne gelen Erbakan, Eber Gölü Yaşasın Hareketi Derneği Başkanı Ekrem Önder Çiftçi ve hareketin gönüllüleriyle Eber Gölü'nde bir araya geldi.

Gölün mevcut durumu hakkında bilgi alan Erbakan'a, Eber Gölü Yaşasın Hareketi'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra gölün yaşatılması için hazırlanan çözüm önerileri de aktarıldı.

"SUYU KORUMAK, EBER'İ KORUMAKTIR"

Ziyarette konuşan Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, "Fatih Erbakan'ı Eber Gölü'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz inanıyoruz ki tabiat bize miras değil, Allah'ın emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak da hepimizin vicdani sorumluluğudur. Eber Gölü göz göre göre yok olursa bunun vebali yalnız bugünün değil, yarın çocuklarımızın karşısında da omuzlarımızda olacaktır. Bugün Sayın Erbakan'ın burada olması, Eber'in feryadına kulak verilmesi açısından kıymetlidir. Suyu korumak hayatı, Eber'i korumak emaneti korumaktır" dedi.

Erbakan da şunları söyledi:

"Bugün burada Eber Gölü'nün yaşaması için büyük bir gayret ortaya koyan Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Sayın Ekrem Önder Çiftçi'yi ve bütün gönüllüleri tebrik ediyorum. İnancımız bize yeryüzünün ve bütün nimetlerin bir emanet olduğunu öğretir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Eber Gölü'nün yeniden hayat bulması için verilen bu haklı mücadelenin yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Eber Gölü yaşasın, bereketi ve hayatı gelecek nesillere ulaşsın."

Kaynak: ANKA
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