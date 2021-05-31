Burdur Haberleri
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Burdur Haberleri

Burdur haber, Burdur son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulunduBurdur - Bugün

Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu

Burdur: BUCAK'TA GÖREVLİ POLİS MEMURU EVDE ÖLÜ BULUNDUBurdur - Bugün

BUCAK'TA GÖREVLİ POLİS MEMURU EVDE ÖLÜ BULUNDU

Burdur: Jandarma hem kadınları bilgilendirdi hem çocukları sevindirdiBurdur - Bugün

Jandarma hem kadınları bilgilendirdi hem çocukları sevindirdi

Burdur - Bugün
Son dakika haberi... Burdur merkezli 7 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Son dakika haber: Burdur merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur: 15 yaşındaki oto tamircisi Sultan babasının eli ayağı olduBurdur - Bugün

15 yaşındaki oto tamircisi Sultan babasının eli ayağı oldu

Burdur: Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulunduBurdur - Bugün

Son dakika... Polis memuru evinde ölü bulundu

Burdur: KAZAYA KARIŞAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTIBurdur - Bugün

KAZAYA KARIŞAN ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Burdur - Bugün
Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Burdur: Polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması arbedeye döndüBurdur - Dün

Polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması arbedeye döndü

Burdur: Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, paraşüte bindi yine gülmekten kırdı geçirdiBurdur - Dün

Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, paraşüte bindi yine gülmekten kırdı geçirdi

Burdur: Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, paraşüte bindi yine gülmekten kırdı geçirdiBurdur - Dün

Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, paraşüte bindi yine gülmekten kırdı geçirdi

Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu
Burdur: Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, bu defa kendisi uçtu! Yine gülmekten kırdı geçirdiBurdur - Dün

Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, bu defa kendisi uçtu! Yine gülmekten kırdı geçirdi

Burdur - Dün
Son dakika haber | 2 polis ile baba ve oğulları arasındaki arbedeye soruşturma
Son dakika haberler: BURDUR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim için bir iş yerine giren polis memurları ile baba ve 2 oğlu arasında arbede yaşandı.
Burdur: PARAŞÜTÇÜYLE DİYALOĞU GÜLDÜREN ÇİFTÇİNİN UÇMA HAYALİ GERÇEK OLDUBurdur - Dün

PARAŞÜTÇÜYLE DİYALOĞU GÜLDÜREN ÇİFTÇİNİN UÇMA HAYALİ GERÇEK OLDU

Burdur: Paraşütçüyle diyaloğu güldüren çiftçinin uçma hayali gerçek olduBurdur - Dün

Paraşütçüyle diyaloğu güldüren çiftçinin uçma hayali gerçek oldu

Burdur: BURDUR 1000 BALYA SAMAN YANDIBurdur - Dün

BURDUR 1000 BALYA SAMAN YANDI

Burdur: Önemsemediği ağrıları 'canından' ediyorduBurdur - Dün

Önemsemediği ağrıları "canından" ediyordu

Burdur: Yolun sağında duran araca çarptı: 6 yaralıBurdur - Dün

Yolun sağında duran araca çarptı: 6 yaralı

Burdur: Burdur'da yol kenarında duraklayan otomobile başka otomobil çarptı: 6 yaralıBurdur - Dün

Burdur'da yol kenarında duraklayan otomobile başka otomobil çarptı: 6 yaralı

Burdur: Geleneksel yöntemlerle çıkarttıkları gül yağının gramını 100 TL'den satıyorBurdur - Dün

Geleneksel yöntemlerle çıkarttıkları gül yağının gramını 100 TL'den satıyor

Burdur: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladıBurdur - 29.05.2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı

Burdur: Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı, 6 yaralıBurdur - 29.05.2021

Yol kenarında tartışan Ürdünlülerin otomobiline başka otomobil çarptı, 6 yaralı

Burdur: Son dakika... Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenlerBurdur - 29.05.2021

Son dakika... Salda Gölü'ndeki değişimin nedeni mevsimsel polenler

Burdur: BURDUR Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman'dan Salda Gölü açıklamasıBurdur - 29.05.2021

BURDUR Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman'dan Salda Gölü açıklaması

Burdur: TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRÜ KAHRAMAN'DAN SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASIBurdur - 29.05.2021

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRÜ KAHRAMAN'DAN SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI

Burdur: BURDUR'DA İŞ KAZASI: 1 YARALIBurdur - 29.05.2021

BURDUR'DA İŞ KAZASI: 1 YARALI

Burdur: Ekiplerin aradığı kayıp kadın, sabah evinde döndüBurdur - 29.05.2021

Ekiplerin aradığı kayıp kadın, sabah evinde döndü

Burdur: Burdur'da yüzlerce tarihi eser ele geçirildiBurdur - 29.05.2021

Burdur'da yüzlerce tarihi eser ele geçirildi

Burdur: Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL cezaBurdur - 29.05.2021

Jandarmadan 36 sürücüye 11 bin 740 TL ceza

Burdur: 26 yaşındaki Emre, balık tutarken kalp krizinden öldüBurdur - 29.05.2021

26 yaşındaki Emre, balık tutarken kalp krizinden öldü

Burdur: Yağını geleneksel yöntemlerle çıkartıp gramını 100 TL'den satıyorBurdur - 29.05.2021

Yağını geleneksel yöntemlerle çıkartıp gramını 100 TL'den satıyor

Burdur: Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi! Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdiBurdur - 29.05.2021

Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi! Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi

Burdur: BURDUR'DA KAZA 2 YARALIBurdur - 29.05.2021

BURDUR'DA KAZA 2 YARALI

Burdur: Burdur'da motosikletle çarpışan bisikletteki iki çocuk yaralandıBurdur - 29.05.2021

Burdur'da motosikletle çarpışan bisikletteki iki çocuk yaralandı

Burdur: Anahtar teslim seralarla örtü altı üretime destek oluyorBurdur - 28.05.2021

Anahtar teslim seralarla örtü altı üretime destek oluyor

Burdur: Hastane dönüşünde yanan ambulans küle döndüBurdur - 28.05.2021

Hastane dönüşünde yanan ambulans küle döndü

Burdur: Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralıBurdur - 28.05.2021

Direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı: 2 yaralı

Burdur: Burdurlu çiftçi, tarlasına inen Kanadalı paraşütçüyle buluştu: Alman çikolatası olmasa da çikolatamızı verdikBurdur - 28.05.2021

Burdurlu çiftçi, tarlasına inen Kanadalı paraşütçüyle buluştu: Alman çikolatası olmasa da çikolatamızı verdik

Burdur: Son dakika: Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldiBurdur - 28.05.2021

Son dakika: Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi

Burdur: Son dakika: AMBULANS ALEV ALEV YANDIBurdur - 28.05.2021

Son dakika: AMBULANS ALEV ALEV YANDI

Burdur: 'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDUBurdur - 28.05.2021

'JOB MEHMET' KURAKLIĞA TESLİM OLDU

Burdur: Çameli'nden uçan Kanadalı paraşütçü Burdur'da ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdiBurdur - 28.05.2021

Çameli'nden uçan Kanadalı paraşütçü Burdur'da ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi

Burdur: Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in anıt mezarına çiçek bırakıp dua ettiBurdur - 27.05.2021

Kılıçdaroğlu, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in anıt mezarına çiçek bırakıp dua etti

Burdur: KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADIBurdur - 27.05.2021

KILIÇDAROĞLU, GÜN DOĞUMUNDA İŞÇİLERLE GÜL TOPLADI

Burdur: CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluBurdur - 27.05.2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Burdur: Kılıçdaroğlu seçim çağrısını yineledi: 'Korkma kardeşim getir sandığı yeniden seçim yapalım'Burdur - 27.05.2021

Kılıçdaroğlu seçim çağrısını yineledi: "Korkma kardeşim getir sandığı yeniden seçim yapalım"

Burdur: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulunduBurdur - 27.05.2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta'da ziyaretlerde bulundu

Burdur: Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdiBurdur - 27.05.2021

Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi

Burdur: Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdiBurdur - 27.05.2021

Kanadalı paraşütçü ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi

Burdur - 27.05.2021
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da konuştu: (2)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bilgiyi ve teknolojiyi sürekli izlemek, sürekli demokrasi kavramını geliştirmek, üretim zincirlerini gelişen dünyaya göre yenilemek ve sosyal devleti büyütmek zorundayız." dedi.
Burdur Hava Durumu
Sağanak Yağmurlu
Sağanak Yağmurlu
22°
En Yüksek
22°
En Düşük
11°
Burdur haftalık hava durumuBurdur haftalık hava durumu
Burdur Namaz Vakitleri
İmsak03:48
Öğle13:02
İkindi16:54
Akşam20:21
Yatsı21:57
Burdur Namaz VakitleriBurdur Namaz Vakitleri
Akdeniz şehri Burdur’un yüz ölçümü 6.883 kilometre karedir. Akdeniz Bölgesi’nde bulunmasına rağmen İç Anadolu Bölgesi’nin iklim özelliklerini taşır. Göller yöresinde yer alan şehrin ekonomisi tarıma dayanır. İlde en çok tahıl ürünleri üretilir ve Merkez ile Ağlasun ilçelerinde de gül yetiştirilir. Türkiye’nin gülyağı ihtiyacının yüzde 15’i Burdur’dan karşılanır. İlçeleri; Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Merkez, Tefenni, Yeşilova’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Burdur haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Burdur son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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Burdur Haber, Burdur Son Dakika Haberleri - Haberler - Burdur haber sayfamızda Burdur haberleri okuyabilir, Burdur son dakika haberleri ve güncel Burdur gelişmelerini görebilirsiniz. BUCAK'TA GÖREVLİ POLİS MEMURU EVDE ÖLÜ BULUNDU.
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