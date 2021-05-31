Burdur Haberleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü kıyısındaki renk değişikliğine ilişkin çıkan iddiaları yalanladı
BURDUR Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman'dan Salda Gölü açıklaması
Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi! Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi
Burdurlu çiftçi, tarlasına inen Kanadalı paraşütçüyle buluştu: Alman çikolatası olmasa da çikolatamızı verdik
Son dakika: Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi
Çameli'nden uçan Kanadalı paraşütçü Burdur'da ekili tarlaya indi, çiftçinin sözleri gülmekten kırdı geçirdi
Kılıçdaroğlu seçim çağrısını yineledi: "Korkma kardeşim getir sandığı yeniden seçim yapalım"
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