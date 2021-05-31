Akdeniz şehri Burdur’un yüz ölçümü 6.883 kilometre karedir. Akdeniz Bölgesi’nde bulunmasına rağmen İç Anadolu Bölgesi’nin iklim özelliklerini taşır. Göller yöresinde yer alan şehrin ekonomisi tarıma dayanır. İlde en çok tahıl ürünleri üretilir ve Merkez ile Ağlasun ilçelerinde de gül yetiştirilir. Türkiye’nin gülyağı ihtiyacının yüzde 15’i Burdur’dan karşılanır. İlçeleri; Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Merkez, Tefenni, Yeşilova’dır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Burdur haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Burdur son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.