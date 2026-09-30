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Burdur'da 2 araca çarpan sürücü kaçarken yakalandı, 1.96 promil alkollü çıktı

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Burdur'da 2 araca çarpan sürücü kaçarken yakalandı, 1.96 promil alkollü çıktı
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Burdur'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarparak maddi hasara yol açtı. Olay yerinden kaçan yabancı uyruklu sürücü yakalanınca 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi; sürücüye 71 bin TL ceza verilip ehliyeti 6 ay süreyle alındı.

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu sürücünün 1.96 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Cemil Mahallesi Canıgürler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.E. idaresindeki 15 MA 2145 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarparak maddi hasara neden oldu. Çarpmanın etkisiyle çevrede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, sürücü A.E. kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. A.E., kısa süre içerisinde yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Sürücünün yapılan kontrolde 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü araç kullanmasının yanı sıra kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücüye çeşitli ihlallerden toplam 71 bin TL idari para cezası uygulandı. A.E.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici marifetiyle otoparka götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

böyle saçma sapan ceza uygulaması olduğu sürece, bu gibi olaylar düzelmez ve bitmez.! neden neden ehliyete 6 ay el koyma var.!? neden neden ehliyeti süresiz iptal edilmiyor.!?

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