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Burdur'da kızının ihbarıyla 85 yaşındaki sürücü trafikte durduruldu

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Burdur'da kızının ihbarıyla 85 yaşındaki sürücü trafikte durduruldu
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Burdur'da 85 yaşındaki sürücünün otomobille evden ayrıldığını gören kızı, güvenli araç kullanamayabileceği endişesiyle 112'yi aradı. Polis, sürücüyü trafikte durdurdu; sürücü belgesi olmasına rağmen yaşı nedeniyle otomobil çekiciyle otoparka çekildi, kızı sürücüyü evine götürdü.

Burdur'da 85 yaşındaki babasının otomobiliyle evden ayrıldığını gören kızının, "Babam çok yaşlı, güvenli araç kullanamayabilir" diyerek yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaşlı sürücüyü kısa süre sonra trafikte seyir halindeyken durdurarak hem kendisinin hem de diğer sürücülerin güvenliğini sağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. 85 yaşındaki Ahmet S.., 15 DR 625 plakalı otomobiliyle evinden ayrıldı. Babasının yaşının ilerlemiş olması nedeniyle endişelenen kızı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, Ahmet S. ve kullandığı otomobili bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda A.S., kullandığı otomobille birlikte Konak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde seyir halindeyken ekipler tarafından durduruldu. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahmet S.'nin sürücü belgesinin bulunduğu belirlendi. Ancak yaşının ilerlemiş olması nedeniyle aracı güvenli şekilde kullanamadığı değerlendirildi. Bunun üzerine Ahmet S.'nin kullandığı otomobil, güvenlik amacıyla çekici marifetiyle otoparka çekildi. Ahmet S. ise durumdan haberdar edilen kızı tarafından bulunduğu yerden alınarak evine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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