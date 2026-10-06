Burdur'un Bucak ilçesindeki Çamlık köyünde çıkan orman yangını söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca da yangın bölgesine giderek ekiplerden bilgi alıp incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı