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Burdur'da Down sendromlu Elif Aldemir'in düğün hayali temsili törenle gerçek oldu

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Burdur'da Down sendromlu Elif Aldemir'in düğün hayali temsili törenle gerçek oldu
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Burdur'da Down sendromlu Elif Aldemir (28) için muhtar organizasyonuyla temsili kına gecesi ve düğün töreni düzenlendi. Gelinlik giyip konvoyla tören alanına gelen Aldemir, ilk dansını babası Muhammed Aldemir ile yaptı; ailesi, mahalleli ve davetliler mutluluğuna ortak oldu.

BURDUR'da Down sendromlu Elif Aldemir'in (28) düğün hayali, temsili törenle gerçeğe dönüştü. Gelinliğiyle konvoyla şehir turu yapıp, ilk dansını babasıyla eden Aldemir'in mutlu gününe mahalleli de eşlik etti.

Menderes Mahallesi'nde oturan Elif Aldemir için muhtar Onur Hoşafçı'nın organizasyonuyla temsili kına gecesi ve düğün töreni düzenlendi. Öncesinde kuaföre götürülen ve gelinlik giydirilen Aldemir, yunus polis ekiplerinin de katıldığı, konvoyla tören alanına geldi. Gelinliğiyle davul zurna eşliğinde düğün alanına giren Elif Aldemir, ilk dansını babası Muhammed Aldemir ile yaptı. Dans sırasında Muhammed Aldemir duygusal anlar yaşadı. Elif'in mutluluğuna ailesi, mahalleli ve davetliler ortak oldu. Müzik eşliğinde piste çıkan davetliler, Aldemir'in bu özel gününde doyasıya eğlendi.

'TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU'

Baba Muhammed Aldemir, "Allah bugünleri de gösterdi. Valim, belediye başkanım ve muhtarım bu organizasyonu düzenledi. Çok memnun oldum. Tarif edilemez bir duygu. Kızım çok mutlu. 3- 4 gündür uyku uyumuyor. Bu duygunun tarifi yok. Kızımız ve bizim için çok güzel, anlatılmaz bir duygu" dedi.

'GELİN ÇİÇEĞİNİ KAPINCA ÇOK MUTLU OLMUŞTU'

Anne Gülbahar Aldemir, "Çok duyguluyum, çok mutlu oldum. Duygularımızı tarif etmek imkansız. Kızım bir düğünde gelin çiçeğini kapınca çok mutlu olmuştu. Bunu gören muhtarımız böyle bir etkinlik düzenlemek istemiş. Valimiz de izin vermiş. Elif bu haberi duyunca dünyalar kadar mutlu oldu. Ailecek çok duygulandık, mutlu olduk, anlatamam" diye konuştu.

Muhtar Onur Hoşafçı da "Yaklaşık 2 hafta önce bir düğünde gelinin yanında oynarken gördüm. Babasına teklif ettim 'Böyle bir eğlence düzenleyelim' diye. Burada herkesin katkısı var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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