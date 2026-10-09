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Burdur'da KYK yurdundaki rahatsızlanma sonrası 52 kişi hastaneye başvurdu

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Burdur'da KYK yurdundaki rahatsızlanma sonrası 52 kişi hastaneye başvurdu
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Burdur'da KYK kız öğrenci yurdunda rahatsızlanan öğrencilerin ardından 52 kişi Burdur Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Valilik, 30 kişinin taburcu edildiğini, 9 kişinin tedbir amaçlı yatırıldığını, 9 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve adli-idari incelemenin devam ettiğini açıkladı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da Safahat KYK kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle rahatsızlanmasının ardından 52 kişi hastaneye başvurdu. Burdur Valiliği, hastaneye başvuran 30 kişinin taburcu edildiğini, 9 kişinin tedbir amaçlı servise yatırıldığını, 9 kişinin ise tedavi ve takiplerinin sürdüğünü, konu ile ilgili adli ve idari incelemenin devam ettiğini açıkladı.

Safahat KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrenciler, 7 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde bulantı ve kusma şikayeti ile 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden ambulans talep etti. Burdur Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez İlçe Safahat KYK Kız Öğrenci Yurdunda barınan, 7 Ekim 2026 tarihinde saat 21.00'de bulantı, kusma şikayetleri başlayan öğrenciler için 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden ambulans talebinde bulunulmuştur. Genel durumu iyi olan öğrencilerin ilk değerlendirmeleri yerinde yapılmış ve semptomatik tedavileri uygulanmıştır. Bulaşıcı hastalıklar ile mücadele kapsamında erken uyarı sisteminde de gastroenterit vaka sayılarında artış olması nedeniyle; Gıda Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince Safahat Kız Öğrenci Yurdu yemekhanesinden yemek numuneleri alınmış, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de mikrobiyolojik ve kimyasal analizler için su numuneleri alınmıştır. 8 Ekim 2026 tarihi saat 19.30 itibarıyla Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisine bulantı, kusma, ishal gibi şikayetler ile toplam 52 kişi başvurmuş, 30 kişinin tedavileri düzenlenerek taburcu edilmiştir. Başvuru yapan hastalardan tedbir amaçlı 9 kişinin servise yatışı yapılmış, 9 kişinin tedavi ve takipleri devam etmektedir. Tüm hastaların genel durumları iyi olup konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
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