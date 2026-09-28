Korkuteli'de çalınan hayvanları satan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çalınan 10 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvanın izini süren JASAT ekipleri, hayvanların Burdur'un Çavdır ilçesindeki hayvan pazarı ile Antalya'da satıldığını belirlerken, 3 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinde meydana gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince yürütülen araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin M.Ş. ve A.Ş. olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin çaldıkları 10 adet küçükbaş hayvanı Burdur'un Çavdır ilçesinde bulunan hayvan pazarında, 3 adet büyükbaş hayvanı ise Antalya'da ikamet eden bir şahsa sattıkları ortaya çıkarıldı. Satışı gerçekleştirilen 3 büyükbaş hayvan, ekipler tarafından rızaen teslim alınarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı