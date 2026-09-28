Haberler

Korkuteli'de çalınan hayvanları satan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Korkuteli'de çalınan hayvanları satan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Korkuteli'de çalınan 10 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvanın izini süren JASAT, hayvanların Burdur Çavdır'daki pazarda ve Antalya'da satıldığını belirledi. Satılan 3 büyükbaş sahibine teslim edilirken, şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde çalınan 10 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvanın izini süren JASAT ekipleri, hayvanların Burdur'un Çavdır ilçesindeki hayvan pazarı ile Antalya'da satıldığını belirlerken, 3 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesinde meydana gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ekiplerince yürütülen araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin M.Ş. ve A.Ş. olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin çaldıkları 10 adet küçükbaş hayvanı Burdur'un Çavdır ilçesinde bulunan hayvan pazarında, 3 adet büyükbaş hayvanı ise Antalya'da ikamet eden bir şahsa sattıkları ortaya çıkarıldı. Satışı gerçekleştirilen 3 büyükbaş hayvan, ekipler tarafından rızaen teslim alınarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursaspor çıtayı arşa çıkardı! Paul Pogba bombası

Türk futbolseverlerin beklediği haber en sonunda geldi

Altın madalyayı kazandı, jest ve mimikleri olay oldu

Altın madalyadan çok bu sevinci konuşuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar

A Milli Takım'da 7 isim kadro dışı kaldı
Rusya insanlarla dolu iş merkezini küle çevirdi! Görüntüler korkunç

İnsanlarla dolu iş merkezini küle çevirdiler
Ankara Keçiören'de lağım suyu evleri bastı! 16 aylık ateşli çocuğunu bırakıp sabaha kadar temizledi

Ateşli çocuğunu bırakıp lağım temizledi! ASKİ'ye isyan etti
Almanya'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi'nde gecenin şok yenilgisi

Ne olacak bu takımın hali? Herkes dondu kaldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı

88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında karar
Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi

Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
Toplu tecavüz sonrası öğrenciler üniversiteyi yaktı! Eğitime 10 gün ara verildi

İnfial yaratan iddia! Binlerce öğrenci üniversiteyi ateşe verdi