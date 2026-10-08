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Burdur'da KYK yurdunda 52 kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu

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Burdur Valiliği, KYK Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerde 7 Ekim'de başlayan bulantı ve kusma üzerine 8 Ekim itibarıyla 52 kişinin hastaneye başvurduğunu bildirdi. Başvuranlardan 34'ü taburcu edildi, 9'unun servise yatışı yapıldı, 9'unun tedavisi sürüyor.

Burdur Valiliği, 52 üniversite öğrencisinin bulantı, kusma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrencilerde 7 Ekim'de bulantı ve kusma şikayetlerinin başlaması üzerine 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden ambulans talep edildiği belirtildi.

Genel durumu iyi olan öğrencilerin ilk değerlendirmelerinin yerinde yapıldığı ve semptomatik tedavileri uygulandığı aktarılan açıklamada, "Bulaşıcı hastalıklar ile mücadele kapsamında erken uyarı sisteminde de gastroenterit vaka sayılarında artış olması nedeniyle, Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince Safahat Kız Öğrenci Yurdu yemekhanesinden yemek numuneleri alınmış, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de mikrobiyolojik ve kimyasal analizler için su numuneleri alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 8 Ekim itibarıyla Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne bulantı, kusma, ishal gibi şikayetler ile toplam 52 kişinin başvurduğu bildirildi.

34 kişinin tedavileri düzenlenerek taburcu edildiği belirtilen açıklamada, "Başvuru yapan hastalardan tedbir amaçlı 9 kişinin servise yatışı yapılmış, 9 kişinin tedavi ve takipleri devam etmektedir. Tüm hastaların genel durumları iyi olup konu ile ilgili adli ve idari inceleme devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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