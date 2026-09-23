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Gelinin attığı buketi yakalamıştı! Down sendromlu Elif için Burdur'da düğün kuruldu, ilk dansını babasıyla yaptı

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Gelinin attığı buketi yakalamıştı! Down sendromlu Elif için Burdur'da düğün kuruldu, ilk dansını babasıyla yaptı
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Burdur'da yaşayan Down sendromlu 28 yaşındaki Elif Aldemir, iki hafta önce bir mahalle düğününde gelinin attığı buketi yakaladı. O anki mutluluğunu fark eden mahalle muhtarının önerisiyle Elif için temsili düğün düzenlendi. Kuaförde hazırlanan Elif, gelinliğiyle polis eşliğindeki konvoyla kent turu attı, muhtarlık binasındaki düğün alanında babasıyla ilk dansını yaptı. Muhtar, organizasyondaki her şeyin ücretsiz yapıldığını belirtti.

Burdur'da Menderes Mahallesi'nde yaşayan Down sendromlu 28 yaşındaki Elif Aldemir için yakınlarının katılımıyla temsili düğün organize edildi.

GELİNLİKLE KONVOY TURU ATTI

İlk olarak kuaföre giderek saçını ve makyajını yaptıran Elif Aldemir, ardından gelinliğini giyerek düğün hazırlıklarını tamamladı. Gelinliğiyle kuaförden çıkan Elif, polis ekiplerinin eşlik ettiği düğün konvoyuyla kentte tur attı.

Konvoyun ardından Aldemir, Menderes Mahallesi muhtarlık binasında hazırlanan düğün alanına geldi. Burada kendisini bekleyen yakınları ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Elif, babası ile ilk dansını yaptı.

Daha sonra müzikler eşliğinde mahalle sakinleri ve yakınlarıyla eğlenen Aldemir, unutamayacağı bir gün yaşadı.

BABASI: 3 GÜNDÜR DOĞRU DÜZGÜN UYUMUYOR

Baba Muhammed Aldemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kızının günlerdir düğünün heyecanını yaşadığını belirten Aldemir, "Bu durumu duyunca çok mutlu oldu. 3 gündür doğru düzgün uyumuyor. 2 gündür sabahları erkenden kalkıyor, gelinlik giyeceği için. Anlatılmaz bir duygu bizim için, kızımız için de öyle. Çok mutluyuz çok sevinçliyiz." dedi.

HER ŞEY YAKALADIĞI O BUKETLE BAŞLADI

Anne Gülbahar Aldemir de kızının bir süre önce mahallede düzenlenen bir düğünde gelinin attığı çiçeği yakaladığını, o an yaşadığı mutluluğun ardından mahalle muhtarının bunu fark edip Elif için düğün yapma fikrini ortaya attığını anlattı.

Menderes Mahallesi Muhtarı Onur Hoşafcı ise Elif'in mutluluğuna ortak olmak isteyen herkesin organizasyon için elinden gelen desteği verdiğini söyledi.

Düğünün kendisi için de gurur ve duygu dolu bir an olduğunu ifade eden Hoşafcı, şöyle konuştu:

"2 hafta öncesinde burada bir düğünde kardeşimizi gelinin yanında oynarken görmüştüm. Daha sonrasında babasına sorduğumuzda olumlu bir yanıt geldi. Bu durumu da bu şekilde değerlendirdik. En çok da gururlu olduğumuz nokta burada olan her şeyin ücretsiz olması. Bu durum beni daha çok gururlandırdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

Kaynak: AA
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