Haberler

Burdur Çavdır'da kontrolden çıkan traktör şarampole devrilince sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Çavdır'da kontrolden çıkan traktör şarampole devrilince sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Çavdır ilçesinde Bayır Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan traktör şarampole devrilerek sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çavdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çavdır ilçesi Bayır Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilmeyen 07 R 1260 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanırken kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çavdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbol tarihinde bir ilk! Saçlarıyla rakibini 9 kişi bıraktı

1 saç, 2 kırmızı kart!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8-0'lık Fenerbahçe maçından sonra istifa eden Özhan Pulat'ın akıbeti belli oldu

Surat ifadesi kahretmişti! Akıbeti belli oldu

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu

Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme! Kapıcıya verilen ceza bozuldu
Burak Özçivit’ten aile pozu! Fahriye Evcen ve çocuklarıyla objektif karşısında

Ünlü çiftten aile saadeti! Burak Özçivit o kareyi paylaştı
Fon soruşturmasında kritik madde! Etkin pişmanlık için iki kat ödeme şartı

Milyarlık vurgunda kurtuluşun bedeli belli oldu! Tek şart var
Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama

Piyasalar açılmadan Bakan Şimşek’ten fon kriziyle ilgili açıklama
Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı

Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı
Hürrem Sultan repliği çekerken karşılarına Meryem Uzerli çıktı

Çırağan Sarayı'nda Hürrem repliği çekerken bakın karşılarına kim çıktı