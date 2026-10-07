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Burdur Ağlasun'da ceviz silkeleyen 72 yaşındaki adam düşerek hayatını kaybetti

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Burdur Ağlasun'da ceviz silkeleyen 72 yaşındaki adam düşerek hayatını kaybetti
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Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Sakarca Mahallesi'nde dün ceviz ağacından düşen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna getirildi, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde ceviz ağacından düşen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, dün Ağlasun'a bağlı Sakarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Ramazan Kalyon, silkelemek için çıktığı ceviz ağacından dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Kalyon'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kalyon'un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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