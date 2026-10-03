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Burdur Gölhisar'da 3 katlı apartmanın çatısındaki yangın kontrol altına alındı

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Burdur Gölhisar'da 3 katlı apartmanın çatısındaki yangın kontrol altına alındı
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Gölhisar ilçesi Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çatının büyük bölümünü saran alevlere ekipler uzun süre müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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