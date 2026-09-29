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Burdur ve Antalya'da yasa dışı bahis soruşturmasında 14 şüpheliden 9'u tutuklandı

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Burdur ve Antalya'da 25 Eylül'de eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklandı. Gözaltındaki 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişinin jandarma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Burdur ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Olay

Burdur ve Antalya'da 25 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında yaklaşık 566 milyon lira işlem hacmi bulunan şüpheliler hedef alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar, hard disk ve flash bellek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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