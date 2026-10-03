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Burdur Gölhisar'da 3 katlı binanın çatısında yangın hasara yol açtı

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Burdur'un Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde 3 katlı binanın çatı katı yangın hasar gördü.

Çeşme Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında 3 katlı binanın çatı katından alevler yükseldiğni görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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