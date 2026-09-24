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Burdur'da iki aile kavgasında 1 ölü, 2 yaralı; sanığa 13 yıl 7 ay hapis verildi

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Burdur'da iki aile kavgasında 1 ölü, 2 yaralı; sanığa 13 yıl 7 ay hapis verildi
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Burdur'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada bıçakla 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık 13 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay, iki yaralama suçundan 5 ay 18 gün ve 7 ay 15 gün hapis verdi; maktulün babası karara itiraz edecek.

Burdur'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada bıçakla 1 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi yaralayadığı gerekçesiyle yargılanan sanık 13 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muhammer Yıldız, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Yıldız, maktul Volkan Korkmaz'la herhangi bir husumetinin olmadığını, öldürmeye yönelik bir eylemde bulunmadığını savundu.

Müşteki Mehmet Korkmaz ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiğini belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Muhammer Yıldız'ın "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay, Mehmet Korkmaz'a karşı yaralama suçundan 5 ay 18 gün, B.T.'ye karşı yaralama suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına karar verdi.

Baba Korkmaz, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada karara üzüldüğünü ifade etti.

Karara itiraz edeceğini belirten Korkmaz, "29 yıl boyunca oğlumu yetiştirmek için neler yaptım. Okuttum, bu yaşlara getirdim. Karara itiraz edip hakkımı arayacağım. Biz artık ailece ölü gibi yaşıyoruz." dedi.

Olay

Burdur'un Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde 28 Haziran 2024'te aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokakta kavga çıkmış.

Babası ve kardeşinin sokakta Volkan Korkmaz (29) ve Mehmet Korkmaz (55) ile kavga ettiğini gören Muhammer Yıldız (26) evden bıçak alarak kavgaya dahil olmuş, Yıldız, kavga ettikleri Volkan Korkmaz'ı 4 yerinden ve kavgayı ayırmak istediği belirtilen B.T'yi (28) de kalçasından bıçaklamıştı.

Sağlık ekiplerince Volkan Korkmaz ile B.T. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılmış, Korkmaz burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan Muhammer Yıldız hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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