Haberler

Burdur'da abartı egzozlu motosikletlere ceza uygulandı, araçlar otoparka çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde abartı egzoz kullanan motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde mevzuata aykırı egzoz tespit edilen sürücülere para cezası uygulandı, motosikletler otoparka çekildi. Ekipler denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

BURDUR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde abartı egzoz kullanan motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde, mevzuata aykırı abartı egzoz kullandığı belirlenen motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulanırken, motosikletler otoparka çekildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi kapsamında yasak olan abartı egzoz kullandığı tespit edilen motosikletler kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı, motosikletler ise otoparka çekildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Afyonkarahisar'da markette acı olay! Çakmak gazı soluduğu ileri sürülen 7 yaşındaki Mustafa Ali kurtarılamadı

Markette bir anda fenalaştı! 7 yaşındaki Mustafa Ali kurtarılamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı

Kante'nin alacağı maaş açıklandı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
Emine Erdoğan’dan 'COP31' mesajı: Bir fikirle başladı, sınırları aşan dev bir harekete dönüştü

Bir fikirle başladı, sınırları aşan dev bir harekete dönüştü
Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış
Ehliyet sınavından ikinci kez kalan kadın isyan etti: Kim önemsiyor bu sarı çizgiyi?

İki dosya yakınca kurallara böyle isyan etti!
New York Times seçti: 21’inci yüzyılın en iyi 100 dizisi belli oldu

Dizi tarihinin devleri aynı listede! Bakın en iyisi hangisi seçildi