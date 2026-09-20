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Kıbrıs gazisi Eyüp Öztürk, Burdur'da düzenlenen törenle toprağa verildi

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Kıbrıs gazisi Eyüp Öztürk (73), bir süredir tedavi gördüğü Isparta’daki özel hastanede yaşamını yitirdi. 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden Öztürk, Burdur'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KIBRIS gazisi Eyüp Öztürk (73), bir süredir tedavi gördüğü Isparta'daki özel hastanede yaşamını yitirdi. Öztürk, Burdur'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Eyüp Öztürk için Sultandere Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, protokol üyeleri, gaziler, Öztürk'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Öztürk, dualar eşliğinde Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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