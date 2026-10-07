Burdur'da 72 yaşındaki adama zorla boş senet imzalatma iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Burdur'da 72 yaşındaki bir adamın darp edilerek zorla boş senet imzalatıldığı iddiasıyla başlatılan tahkikatta, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada boş senet ele geçirildi.

İddiaya göre, 72 yaşındaki Hasan A., Emine Ü. ve sevgilisi olduğu belirtilen Tekin D. tarafından önce darp edildi. Şüphelilerin daha sonra Hasan A.'ya zorla boş senet imzalattığı öne sürüldü. Yaşadığı olayın ardından polise giderek şikayetçi olan Hasan A.'nın başvurusu üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma çerçevesinde Emine Ü. ve sevgilisi Tekin D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Tekin D.'nin evinde polis ekiplerince yapılan aramada boş senet bulundu. Ele geçirilen senet muhafaza altına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emine Ü. ve Tekin D., işlemlerinin ardından Burdur Adliyesi'ne sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece 2 şüpheli, yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı