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Burdur'da hırsızlık ve dolandırıcılıktan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Burdur'da hırsızlık ve dolandırıcılıktan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Burdur'da hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen S.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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