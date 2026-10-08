AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Burdur'da eczane açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Burdur'da eczane açılışına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Burdur'da İstasyon Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, talepleri dinledi. Daha sonra bir eczanenin açılışına katıldı ve açılış kurdelesini katılımcılarla kesti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Burdur'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Öğütken, kentteki programı kapsamında İstasyon Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Öğütken, talepleri dinledi.
Daha sonra bir eczanenin açılışına katılan Öğütken, açılış kurdelesini katılımcılarla keserek işletmenin hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA